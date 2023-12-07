В офисе Зеленского рассказали о разговоре с Сийярто

Глава офиса Зеленского обсудил с Сийярто взможность встречи с Орбаном

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поговорил по телефону с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, они обсудили возможность организации встречи Зеленского с премьер-министром Виктором Орбаном. «Договорились работать над определением удобной даты такой встречи», — написал Ермак. Он также рассказал, что стороны обсудили прогресс Украины по пути европейской интеграции.

В апреле прошлого года Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии рано или поздно встанет перед выбором между Россией и остальным миром. Он напомнил, что Венгрия является «частью другого мира», так как это страна-член Европейского союза.

В начале декабря издание Politico сообщило, что в ЕС назревает политический кризис, поскольку Орбан поддерживает тесные связи с Россией, выступает против принятия бюджета ЕС и вступления Украины в сообщество.