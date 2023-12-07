Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:30, 7 декабря 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского рассказали о разговоре с Сийярто

Глава офиса Зеленского обсудил с Сийярто взможность встречи с Орбаном

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поговорил по телефону с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, они обсудили возможность организации встречи Зеленского с премьер-министром Виктором Орбаном. «Договорились работать над определением удобной даты такой встречи», — написал Ермак. Он также рассказал, что стороны обсудили прогресс Украины по пути европейской интеграции.

В апреле прошлого года Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии рано или поздно встанет перед выбором между Россией и остальным миром. Он напомнил, что Венгрия является «частью другого мира», так как это страна-член Европейского союза.

В начале декабря издание Politico сообщило, что в ЕС назревает политический кризис, поскольку Орбан поддерживает тесные связи с Россией, выступает против принятия бюджета ЕС и вступления Украины в сообщество.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Самолеты для авианосцев и противотанковые вертолеты. Киев передал США новый список требуемой военной техники

      Россиян предупредили о подорожании импортных вин в 2024 году

      Антифашист ударил ножом одного из напавших неонацистов в российском городе

      Мужчины раскрыли отношение к женщинам старше 40 лет

      В Госдуме высказались о планах трудоустройства ветеранов СВО

      В офисе Зеленского рассказали о разговоре с Сийярто

      Гайана заявила об исчезновении военного вертолета у границы с Венесуэлой

      В Петербурге полицейский применил силу к задержанному и попал под статью

      Белый дом выделит новую помощь Украине

      Автомобили Lada захотели собирать в исламской республике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости