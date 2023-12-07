Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:04, 7 декабря 2023Интернет и СМИ

В Польше спрогнозировали крупные операции со стороны России и Украины

Военный аналитик Музыка: Москва и Киев могут начать крупные операции на фронте

Фото: Oleksandr Ratushniak / Stringer / Reuters

Россия и Украина в скором времени могут начать наступление, считает военный аналитик Конрад Музыка. Об этом он рассказал в разговоре с Forsal.

По его словам, у обеих сторон конфликт есть свои причины для проведения крупной операции. Эксперт указал, что после провала украинского контрнаступления российские войска перехватили инициативу по всему фронту. Он также обратил внимание на наращивание Россией военного производства, которое в следующем году, по его мнению, достигнет своего пика.

В то же время положение Украины оставляет желать лучшего, поскольку поддержка со стороны Запада уменьшилась, отметил аналитик. Он полагает, что властям страны придется бороться за внимание западных союзников и продолжение помощи. «Именно по этой причине они могут захотеть провести более крупную операцию, используя оставшиеся у них вооружения и боеприпасы, которые будут накоплены», — полагает Музыка.

При этом он усомнился в том, что сейчас Украине удастся одержать победу в конфликте. Аналитик пояснил, что у армии страны нет возможностей для наступления.

Ранее аналогичным прогнозом поделился бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер. По его словам, зимой Россия начнет переход к полномасштабному наступлению после попыток украинских военных прорвать российскую оборонительную линию.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Тайное проникновение на охраняемую территорию и пистолет с глушителем. Как был убит в Подмосковье экс-депутат Рады Кива?

      Сброс топлива с загоревшегося самолета в Улан-Удэ попал на видео

      Врач подсказала надежный способ усилить потенцию

      Уличенная в сексе с 11-летним мальчиком сотрудница школы снова попала за решетку

      В Москве произошла массовая драка

      В Улан-Удэ загорелся самолет

      ChatGPT отказался отвечать на связанные с лекарствами вопросы

      Названа уничтожающая сексуальное влечение распространенная привычка

      В Польше спрогнозировали крупные операции со стороны России и Украины

      Краснодарский край отказался от масштабного празднования Нового года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости