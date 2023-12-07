В России опровергли информацию об эпидемии микоплазменной инфекции

Анна Попова сообщила, что микоплазменная инфекция в России «сошла на нет»

Портал PNZ.RU сообщил, что в России наблюдается эпидемия микоплазменной инфекции. Уточняется, что в Санкт-Петербурге больницы переполнены детьми с пневмонией, устойчивой к антибиотикам. Однако власти страны опровергли эту информацию.

Ранее 7 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России первый случай микоплазменной инфекции был выявлен в конце сентября, а к середине ноября она «сошла на нет». По ее словам, сейчас встречаются единичные случаи микоплазменной инфекции, речи о массовом распространении нет.

До этого, 6 декабря, министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал ситуацию с распространением микоплазменной инфекции в стране абсолютно управляемой. «Для них препараты все есть, [методы] диагностики все есть, "клиника" по ней тоже — течение понятно. Абсолютно управляемая [инфекция]», — сказал он.

Издание PNZ.RU приводит комментарий замминистра здравоохранения Пензенской области Марины Воробьевой. Она рассказала, что в регионе фиксируются отдельные случаи микоплазменной пневмонии, заболевание не носит массовый характер. «Почему мы стали выявлять? Потому, что течение было не очень типичное для обычных пневмоний, и потому, что расходники на этиологическую расшифровку у нас были. Рост не оттого, что раньше таким не болели, а теперь заболели, а оттого, что мы их стали выявлять», — уточнила замминистра.

Доцент кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья имени Н.Ф. Филатова Сеченовского университета Минздрава России, пульмонолог Павел Бережанский пояснил, что заболевания, вызванные микоплазменной инфекцией, быстро проходят и легко поддаются стандартной терапии. «Заболевание протекает без интоксикации, нарушения самочувствия, без снижения качества жизни», — отметил он.

Информация о том, что в России наблюдается эпидемия микоплазменной инфекции и больницы переполнены, не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».