В зоне пропажи россиян после появления яркого шара нашли подозрительное пятно

В зоне пропажи рыбаков в Ростовской области нашли подозрительное темное пятно

В зоне пропажи рыбаков в Ростовской области после появления на воде яркого шара нашли подозрительное темное пятно. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По сведениям издания, спасатели и волонтеры, ищущие россиян уже седьмые сутки, попросили аквалангистов осмотреть дно водоема. Там и было замечено необычное пятно на глубине восьми метров.

За неделю родственники пропавших любителей рыбной ловли обследовали окрестности вместе с поисковиками, однако это не принесло никаких результатов.

1 декабря двое жителей Ростовской области отправились порыбачить возле хутора Калинин, но домой не вернулись. На предположительном месте их рыбалки нашли лишь пустую лодку, а камеры с соседней базы отдыха сняли неизвестный святящийся объект недалеко от места пропажи мужчин.