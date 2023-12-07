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18:47, 7 декабря 2023Россия

В зоне пропажи россиян после появления яркого шара нашли подозрительное пятно

В зоне пропажи рыбаков в Ростовской области нашли подозрительное темное пятно

Фото: Telegram-канал Don Mash

В зоне пропажи рыбаков в Ростовской области после появления на воде яркого шара нашли подозрительное темное пятно. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По сведениям издания, спасатели и волонтеры, ищущие россиян уже седьмые сутки, попросили аквалангистов осмотреть дно водоема. Там и было замечено необычное пятно на глубине восьми метров.

За неделю родственники пропавших любителей рыбной ловли обследовали окрестности вместе с поисковиками, однако это не принесло никаких результатов.

1 декабря двое жителей Ростовской области отправились порыбачить возле хутора Калинин, но домой не вернулись. На предположительном месте их рыбалки нашли лишь пустую лодку, а камеры с соседней базы отдыха сняли неизвестный святящийся объект недалеко от места пропажи мужчин.

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      Анна Щербакова
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