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18:15, 7 декабря 2023Мир

В России ответили на обвинения во вмешательстве в дела Британии

Посольство: Британия пытается показать мнимое лидерство на антироссийском фронте

Фото: Simon Dawson / Pool / Reuters

Обвиняя Москву во вмешательстве во внутренние дела Лондона, Великобритания пытается показать мнимое лидерство на антироссийском фронте, а правящая партия консерваторов Соединенного Королевства хочет заручиться голосами избирателей перед выборами, сообщается на сайте посольства России.

«Британский МИД громко озвучивает голословные обвинения по извлеченным из нафталина мифам, бытовавшим по большей части в период 2018-2019 гг.», — сказано в сообщении.

В российском посольстве подчеркнули, что подобные обвинения также могут быть призваны создать дополнительную рекламу британскому Национальному центру кибербезопасности, отметив, что «в его способности произвести атрибуцию подобных кибернападений у нас остаются весомые сомнения».

Ранее посол России Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании после введения новых санкций в отношении двух россиян, якобы связанных с хакерской группировкой.

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      Варвара Кошечкина
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