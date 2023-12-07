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15:09, 7 декабря 2023Экономика

Путин предупредил о возможности настоящей революции

Путин предупредил о возможности скорой «настоящей революции» в мировой экономике

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил о возможности настоящей революции в мировой экономике в ближайшие годы, которая остановит монополию крупных западных банков. Об этом глава государства заявил в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», его слова публикует РИА Новости.

«Да и сами они, как мы видим уже, не в самом лучшем состоянии находятся. Во всяком случае некоторые из них — это точно», — заявил президент, не уточняя, какие банки имеются в виду. В свою очередь российские финансовые организации, добавил Путин, несмотря на санкции, работают стабильно и устойчивы на рынке.

Он подчеркнул, что глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и необратимых изменений, а на смену глобализации приходит модель многополярная модель.

Ранее сообщалось, что изъятие прибыли у российских банков может стать одним из способов помощи крупнейшим компаниям, которые после повышения ключевой ставки столкнулись с невозможностью инвестирования и поддержания производства.

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      Платон Щукин
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