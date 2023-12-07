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11:50, 7 декабря 2023Россия

Власти российского региона устроили модное дефиле с женами участников СВО

Губернатор Комарова: власти Югры устроили модное дефиле с женами участников СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Натальи Комаровой

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) устроили модное дефиле с женами и матерями участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила в Telegram-канале губернатор российского региона Наталья Комарова.

Она пояснила, что женщины примерили на себя дизайнерскую одежду в стиле милитари. Коллекцию назвали «Жду. Люблю. Югра».

«Этот показ — продолжение выставочного фотопроекта "Жду. Люблю. Югра», знакомит нас с историями жен, мам, дочерей наших югорских героев. Все изделия созданы в соавторстве с каждой участницей фотопроекта», — написала Комарова.

Губернатор Югры отметила, что Люция Нурмухаметова, потерявшая сына в ходе спецоперации, преодолела много километров, чтобы пройтись по подиуму.

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«Через этот проект я поняла, что можно донести именно рассказ о моем сыне. И я соприкоснулась с сыном. И это меня мотивировало. Рассказывая о нем, я прошла», — призналась женщина.

Комарова в финале своего поста поблагодарила всех участниц мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в караоке-баре запретили жене участника СВО исполнить гимн России.

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      Анна Щербакова
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