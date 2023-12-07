Родители 13 детей назвали регион России с фантастическими условиями развития

Семья Багровых из Омска с 13 детьми назвала фантастическими условия на Ямале

Ямал — регион, в котором созданы фантастические условия для развития. Так этот российский автономный округ в беседе с порталом Yamal1.RU назвали Марина и Анатолий Багровы из Омска, родители 13 детей, 8 из которых имеют особенности.

Как рассказала Марина Багрова, семья, в которой есть не только родные, но и приемные дети, изначально приезжала на север лишь зимой, чтобы погрузиться в «новогоднюю сказку». Для этого Багровы купили комнату в общежитии, куда заселялись в зимние месяцы. Но позже они решили переехать на Ямал насовсем.

«Всю жизнь нас манил Север к себе! (...) Мы подумали, что, если еще найти ребятишек, но постарше, и совсем перебраться на Север, потому что здесь для этих детей созданы фантастические условия развития!» — рассказала мать 13-ти детей.

Марина Багрова отметила, что власти региона помогли им с жильем, а кроме того, у детей есть возможность не только получать образование на дому, но и посещать специальные обучающие центры для детей с особенностями.

«Мы полностью свою жизнь решили посвятить особенным детям, реализуем свои родительские возможности и желания помочь детям по максимуму увидеть мир», — рассказала о жизни семьи Марина Багрова.

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