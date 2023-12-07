Врач посоветовала отказаться от популярного блюда на завтрак

Кардиолог Заховаева: йогурт нужно есть как минимум через два часа после завтрака

От йогурта на завтрак лучше отказаться, поскольку в это время он приносит минимум пользы, посоветовала врач-кардиолог, специалист по правильному питанию Александра Заховаева. Об особенностях усвоения этого популярного блюда она рассказала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Врач отметила, что этот продукт богат кисломолочными бактериями, однако после пробуждения он не принесет пользы. «Утром после сна в нашем желудке такая высокая концентрация соляной кислоты, что полезные лактобифидобактерии не могут в ней выжить, то есть этот продукт просто утратит все свои полезные свойства», — объяснила Заховаева.

Йогурт и прочие кисломолочные продукты, добавила она, нужно есть как минимум через два часа после завтрака, а лучше оставить на ужин. При этом творог кардиолог назвала отличным вариантом для завтрака. «Он помогает контролировать аппетит, а также обеспечивает организм аминокислотами, необходимыми для увеличения мышечной массы, улучшения обмена веществ и поддержания здорового веса», — подчеркнула врач.

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