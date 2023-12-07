Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:38, 7 декабря 2023Забота о себе

Врач посоветовала отказаться от популярного блюда на завтрак

Кардиолог Заховаева: йогурт нужно есть как минимум через два часа после завтрака

Фото: Pxhere

От йогурта на завтрак лучше отказаться, поскольку в это время он приносит минимум пользы, посоветовала врач-кардиолог, специалист по правильному питанию Александра Заховаева. Об особенностях усвоения этого популярного блюда она рассказала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Врач отметила, что этот продукт богат кисломолочными бактериями, однако после пробуждения он не принесет пользы. «Утром после сна в нашем желудке такая высокая концентрация соляной кислоты, что полезные лактобифидобактерии не могут в ней выжить, то есть этот продукт просто утратит все свои полезные свойства», — объяснила Заховаева.

Йогурт и прочие кисломолочные продукты, добавила она, нужно есть как минимум через два часа после завтрака, а лучше оставить на ужин. При этом творог кардиолог назвала отличным вариантом для завтрака. «Он помогает контролировать аппетит, а также обеспечивает организм аминокислотами, необходимыми для увеличения мышечной массы, улучшения обмена веществ и поддержания здорового веса», — подчеркнула врач.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о полезном рецепте оливье. Соломатина призвала делать традиционное для многих россиян блюдо с использованием говядины или филе птицы вместо колбасы.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      «Они думали, что все рухнет, что ли?» Путин рассказал о цыкающем зубами Западе и возможности настоящей революции в мире

      Путин рассказал о решении одной из двух бед России

      Американский фигурист с русскими корнями установил историческое достижение

      Путин пошутил о желании главы ВТБ стать султаном

      Раскрыты сроки появления первого полноэкранного iPhone

      Путин пригласил султана Омана в Россию

      Кенгуру подрался с полицейским в северной стране

      В Дании приняли закон о запрете сожжения религиозных текстов

      В визите Путина в Саудовскую Аравию увидели тревожный для Запада сигнал

      Крупный пожар на Электрозаводе в Москве попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости