Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет. Есть разрушения», — пояснил глава области.

По его словам, атака со стороны Украины повредила заборы в трех частных домовладениях, беседку и фронтон административного здания. Губернатор добавил, что в светлое время суток специальная комиссия приступит к замерам повреждений и восстановительным работам.

В этот же день ВСУ обстреляли Курскую область. По словам губернатора Романа Старовойта, была атакована деревня Елизаветовка Глушковского района, где насчитали десять прилетов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.