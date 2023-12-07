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16:35, 7 декабря 2023Культура

Вышел дублированный трейлер фильма с Энтони Хопкинсом в роли Зигмунда Фрейда

Опубликован дублированный тизер-трейлер фильма «По Фрейду» с Энтони Хопкинсом

Вышел дублированный тизер-трейлер фильма «По Фрейду». Ролик был опубликован на YouTube-канале Capella Film.

Роль Зигмунда Фрейда исполнил британский актер Энтони Хопкинс. Дочь основателя психоанализа Анну сыграла Лив Лиза Фрис, а писателя Клайва Стейплза Льюиса — Мэттью Гуд. Режиссером картины выступил Мэтт Браун, известный по ленте «Человек, который познал бесконечность». В трейлере Фрейд и Льюис спорят о существовании Бога накануне Второй мировой войны.

В российский прокат картина выйдет 29 февраля 2024 года.

Ранее компания «Экспонента фильм» опубликовала первый трейлер фильма «Одна жизнь» с Энтони Хопкинсом в главной роли. В основе фильма лежит реальная история банкира Николаса Уинтона, который организовал во время Второй мировой войны спасение более шестисот детей-беженцев от концлагерей.

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      Варвара Кошечкина
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