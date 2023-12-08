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20:42, 8 декабря 2023Наука и техника

Чат-боты оказались способны нарушать закон

arXiv: чат-ботов можно научить обходить встроенные ограничения и нарушать закон

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Международная группа ученых доказала, что искусственный интеллект (ИИ) можно использовать в криминальных целях. Исследование было опубликовано на сервере препринтов arXiv.

По словам специалистов, чат-боты не могут отвечать на запросы, связанные с нарушением закона — например, «составь рецепт напалма» или «сгенерируй ключ для Windows». Однако ученые выяснили, что с помощью чат-ботов можно создать собственную генеративную модель ИИ, научив ее обходить встроенные ограничения.

В ходе исследования авторы задавали популярным чат-ботам вопросы, касающиеся обхода правил. Оказалось, что в случае ChatGPT 42,5 процента попыток специалистов оказались успешными, в случае Anthropic — 61 процент, Vicuna — 35,9 процента. Авторы издания Scientific American попросили создателей сервисов прокомментировать результаты исследования, но не получили оперативного ответа.

По словам Соруша Пура, основателя компании Harmony Intelligence, занимающейся безопасностью ИИ, чат-боты очень хорошо умеют подражать человеку, поэтому изначально уязвимы, если пользователь хочет применять их в криминальных целях. «Генеративные модели ИИ очень трудно контролировать, особенно с учетом того, что их обучают на основе информации в интернете», — прокомментировал исследование коллег специалист Института Алана Тьюринга (Великобритания) Майк Кэтелл.

Ранее ученые Университета Лонг-Айленда выяснили, что бесплатная версия чат-бота ChatGPT предоставляет неверные данные, связанные с медицинскими препаратами. В частности, сервис плохо разбирается во взаимодействии лекарств и путается при составлении дозировки.

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      Андрей Ставицкий
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