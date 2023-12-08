Бесплатные автобусы КМ заработали вдоль участка «Щелковская» — «Партизанская»

Бесплатные автобусы заработали между станциями «Щелковская» и «Партизанская»

В Москве из-за остановки поездов на Арбатско-Покровской линии запустили движение бесплатных автобусов КМ между станциями «Щелковская» и «Партизанская». Об этом сообщает Telegram-канал столичного Дептранса.

Пассажирам для объезда также рекомендовали пользоваться регулярными маршрутами наземного транспорта и поездами Московского центрального кольца (МЦК). В Дептрансе добавили, что вход на станцию «Щелковская» временно закрыт во избежание скопления людей. Между станциями «Пятницкое шоссе» и «Партизанская» поезда ходят согласно расписанию.

Ранее в Москве произошел сбой в работе Московского центрального диаметра (МЦД-4). Из-за остановки состава были задержаны несколько поездов. В пути задержались поезда дальних маршрутов в сторону Московской области и МЦД-4 в сторону станции «Железнодорожная».

