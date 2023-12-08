Политобозреватель рассказал о подрыве позиций действующей администрации США

Обозреватель Ортел: обвинения против сына Байдена подорвали позиции лидера США

Выдвинутые против сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена обвинения серьезно пошатнули позиции действующей американской администрации. Об этом заявил политический обозреватель Чарльз Ортел, пишет РИА Новости.

По его словам, ситуация резко изменилась против лидера США. Как уточнил эксперт, выдвижение обвинений об уклонении от уплаты налогов Хантером Байденом серьезно сказались на рейтинге президента.

«Этот факт начисто разбивает утверждения демократов о том, что республиканцы просто охотятся за проблемным сыном политика за его старые грехи», — рассказал он. Эксперт считает, что предъявленные обвинения демонстрируют, что «семья Байдена годами вела игру, которую можно назвать "влияние за деньги"».

Хантеру Байдену по обвинениям в неуплате 1,4 миллиона долларов налогов грозит до 17 лет тюрьмы.