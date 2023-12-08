Блогер нашла способ успокоить детей в самолете и восхитила подписчиков

Бывшая стюардесса и блогер нашла необычный способ успокоить детей во время полета на самолете и восхитила своих подписчиков. Лайфхаком она поделилась в соцсетях, на что обратило внимание издание The Mirror.

Так, Никола Нокс посоветовала путешественникам брать с собой в ручную кладь малярный скотч, чтобы с его помощью развлекать детей. Она предложила разные идеи его использования, в том числе изготовление качелей для игрушки или подставки для еды.

Большинство подписчиков оказались в восторге от сообразительности женщины. «Это экологично, а также усиливает творческий потенциал детей и не создает беспорядок. Невероятно!», «Если бы я сидел рядом, то участвовал бы во всех махинациях с лентой», — заметили пользователи.

Однако некоторым лайфхак не понравился — пользователи отметили, что следы от скотча на кресле и столике придется убирать членам экипажа.

Ранее авиакомпания Flair запретила одинокой матери трехмесячных близнецов летать из-за большой ответственности и довела женщину до слез. Женщину оповестили, что, согласно канадским законам, один взрослый имеет право везти с собой лишь одного младенца.