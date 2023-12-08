Министр финансов России назвал своим любимым мультфильмом «Буратино»

Глава Минфина Силуанов назвал «Буратино» любимым мультфильмом по финграмотности

Любимым мультфильмом по теме финансовой грамотности для министра финансов России Антона Силуанова является «Буратино». Об этом чиновник рассказал во время выступления на выставке «Россия», видео опубликовало РИА Новости.

Вопрос был связан с тем, что ранее при содействии ведомства выходили серии «Простоквашино» и «Смешариков», герои которых обсуждали вопросы финграмотности. Однако Силуанов выбрал классический советский мультфильм про деревянного человечка.

По словам министра, основной урок сказки в том, что не надо гнаться за большими деньгами, как предлагали Буратино лиса Алиса и кот Базилио, и сразу пытаться получить все с помощью денежного дерева, «на котором растут доллары или рубли». «Надо иметь хороших бизнес-партнеров. Вот, наверное, самое главное», — объяснил он.

Также Силуанов выделил важность образования, чтобы потом использовать полученные знания с коллегами по бизнесу, которыми вполне могут стать друзья по школе или институту. «Поэтому знания, команда и креатив — это, наверное, такие основные составляющие успеха, которые, кстати, были в "Буратино"», — заключил Силуанов.

Ранее глава Минфина назвал особенно важным проведение ответственной финансовой политики в настоящее время в условиях западных санкций. По его словам, деньги очень нужны на все сразу, но если их всем раздавать, то можно столкнуться с новым витком инфляции, поэтому ведомству приходится расставлять приоритеты.