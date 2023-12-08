Богатейший штат США столкнется с рекордным дефицитом бюджета

WSJ: дефицит бюджета Калифорнии достигнет рекордных 68 миллиардов долларов

В следующем финансовом году дефицит бюджета Калифорнии — богатейшего и одного из крупнейших штатов США — может достигнуть рекордных 68 миллиардов долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Причиной является падение доходов штата, в том числе из-за резкого снижения налоговых поступлений. Согласно прогнозам, штат, бюджет которого запланирован на уровне 310 миллиардов долларов, недосчитается в 2024-2025 финансовом году 58 миллиардов. Ситуация может вынудить власти взять средства из «фонда черного дня» штата, чтобы устранить нехватку средств.

Масштабы дефицита стали очевидными осенью, после того как власти продлили срок подачи налоговых деклараций и уплаты подоходного налога для налогоплательщиков, пострадавших от штормов. Ситуация похожа на время рецессии 2007-2009 годов и кризиса доткомов, когда доходы также рекордно обвалились. «Мы только сейчас узнаем о том, что произошло в прошедшем финансовом году», — заявил аналитик Габриэль Петек, добавив, что на данный момент у государства есть много вариантов решения проблемы.

Дефицит бюджета Соединенных Штатов в 2023 финансовом году увеличился на 320 миллиардов долларов — до 1,7 триллиона. В начале октября госдолг США вырос на 275 миллиардов долларов, до 33,442 триллиона. Подавляющая часть из этой суммы (266 миллиардов долларов) связана с увеличением обязательств правительства перед своими ведомствами.