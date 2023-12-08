Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:30, 8 декабря 2023Силовые структуры

Дело о халатности возбудили против должностных лиц брянской гимназии

Против должностных лиц гимназии №5 Брянска возбудили дело о халатности
СюжетСтрельба в школе

Кадр: СК РФ / РИА Новости

Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц гимназии №5 Брянска из-за стрельбы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Брянской области.

Дело возбуждено по части 3 статьи 293 («Халатность») УК РФ. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об обеспечении безопасных условий пребывания детей в школе. Выяснилось, что стационарный металлодетектор со входа был убран, поэтому контроль посетителей не осуществлялся. Именно так восьмиклассница смогла пронести огнестрельное оружие.

Утром 7 декабря 14-летняя гимназистка открыла стрельбу на уроке биологии в Брянске. В результате ранения получили шесть подростков, жизни двоих из них, в том числе нападавшей, спасти не удалось.

Ранее стало известно, что в Брянске задержаны гендиректор частной охранной организации (ЧОО) и сотрудница охраны школы, работавшая в день стрельбы.

Как уточняет «Царьград», у школы был заключен контракт на охрану с ООО «ЧОО Агентство Экскалибур».

Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места происшествия ружье «Бекас», кобуру, упаковку патронов, два мобильных телефона, емкость с растворителем, нож и шприц.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» погиб в зоне СВО. Он не смог оправиться после тяжелого ранения

      В России вырастили сотни «единорогов»

      Один из символов СВО стал логотипом выборов президента России

      Участницу популярного российского реалити-шоу заподозрили в организации борделя

      В Кремле обвинили Запад в ухищрениях для выделения денег Украине

      Скачок цен на яйца выше 100 рублей объяснили

      Эрдоган сравнил Нетаньяху с Милошевичем

      Мошенники украли у актрисы театра Чехова почти 20 миллионов рублей

      Папарацци сняли Киру Найтли в шапке-ушанке и без макияжа

      Комментатор UFC обвинил Макгрегора в применении допинга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости