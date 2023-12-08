Дело о халатности возбудили против должностных лиц брянской гимназии

Против должностных лиц гимназии №5 Брянска возбудили дело о халатности

Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц гимназии №5 Брянска из-за стрельбы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Брянской области.

Дело возбуждено по части 3 статьи 293 («Халатность») УК РФ. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об обеспечении безопасных условий пребывания детей в школе. Выяснилось, что стационарный металлодетектор со входа был убран, поэтому контроль посетителей не осуществлялся. Именно так восьмиклассница смогла пронести огнестрельное оружие.

Утром 7 декабря 14-летняя гимназистка открыла стрельбу на уроке биологии в Брянске. В результате ранения получили шесть подростков, жизни двоих из них, в том числе нападавшей, спасти не удалось.

Ранее стало известно, что в Брянске задержаны гендиректор частной охранной организации (ЧОО) и сотрудница охраны школы, работавшая в день стрельбы.

Как уточняет «Царьград», у школы был заключен контракт на охрану с ООО «ЧОО Агентство Экскалибур».

Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места происшествия ружье «Бекас», кобуру, упаковку патронов, два мобильных телефона, емкость с растворителем, нож и шприц.