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09:18, 8 декабря 2023Россия

Десятки собак сгорели в приюте на Урале

Десятки собак сгорели в приюте в пригороде Екатеринбурга Шувакише

Кадр: e1.ru

Десятки собак сгорели в приюте в пригороде Екатеринбурга Шувакише. Об этом сообщил очевидец происшествия на Урале, его комментарий приводится в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Внутри приюта могли находиться 40 животных. Предположительно, спасти удалось только тех, которых держали в вольерах.

Пламя охватило площадь в 150 квадратных метров. Местные жители отметили, что владелицу приюта и ее супруга с ожогами доставили в больницу.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае произошло лобовое столкновение двух грузовиков, один из которых перевозил крупный рогатый скот.

Из 40 коров, находившихся в прицепе одной из машин, выжили лишь пять. Уцелевших животных переместили в другой прицеп.

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      Анна Щербакова
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