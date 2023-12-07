Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:22, 7 декабря 2023Россия

35 коров не выжили при лобовом ДТП на российской трассе

В Краснодарском крае грузовик с коровами попал в ДТП, 35 животных не выжили

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Краснодарском крае произошло лобовое столкновение двух грузовиков, один из которых перевозил крупный рогатый скот. О ДТП сообщает РЕН ТВ в Telegram.

Из 40 находившихся в прицепе одной из машин коров выжить удалось лишь пяти.

По предварительным данным, водитель перевозившего животных большегруза выехал на полосу встречного движения. После столкновения грузовик съехал в кювет, в кабине водителя начался пожар.

Уцелевших коров переместили в другой прицеп. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на Кубани столкнулись бензовоз и маршрутный автобус.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Самолеты для авианосцев и противотанковые вертолеты. Киев передал США новый список требуемой военной техники

      Цены на нефть рухнули

      Троих участников банды силовиков из 90-х отправили в СИЗО за расправы

      США обвинили «связанных с Россией военных» в пытках американца

      Глава МИД Израиля назвал деятельность генсека ООН угрозой миру

      В Одесской области получил повреждения объект портовой инфраструктуры

      35 коров не выжили при лобовом ДТП на российской трассе

      Перечислены выдающие неуверенность в себе фразы

      Лидер большинства в Сенате США рассказал о желании Рейгана перевернуться в гробу

      Пять человек пострадали при взрыве в Петербурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости