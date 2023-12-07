35 коров не выжили при лобовом ДТП на российской трассе

В Краснодарском крае грузовик с коровами попал в ДТП, 35 животных не выжили

В Краснодарском крае произошло лобовое столкновение двух грузовиков, один из которых перевозил крупный рогатый скот. О ДТП сообщает РЕН ТВ в Telegram.

Из 40 находившихся в прицепе одной из машин коров выжить удалось лишь пяти.

По предварительным данным, водитель перевозившего животных большегруза выехал на полосу встречного движения. После столкновения грузовик съехал в кювет, в кабине водителя начался пожар.

Уцелевших коров переместили в другой прицеп. Обстоятельства происшествия выясняются.

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