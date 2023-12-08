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17:10, 8 декабря 2023Среда обитания

Движение между станциями метро «Щелковская» и «Партизанская» восстановлено

Дептранс Москвы: движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено

Фото: Mikhail (Vokabre) Shcherbakov / Wikimedia

Движение электропоездов в московском метрополитене на участке Арбатско-Покровской линии запустили после приостановки. Об этом сообщил столичный дептранс в своем Telegram.

«Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график», — поделились информацией представители департамента. Помимо этого, они рассказали, что станция «Щелковская» доступна для входа и выхода.

Ранее стало известно, что вход на станцию «Щелковская» был временно закрыт для того, чтобы избежать скопления людей. Для перевозки пассажиров вдоль участка «Щелковская» — «Партизанская» заработали бесплатные автобусы КМ. Для объезда гражданам также рекомендовали пользоваться регулярными маршрутами наземного транспорта и поездами Московского центрального кольца.

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      Полина Кислицына
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