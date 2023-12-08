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20:22, 8 декабря 2023Ценности

Эмили Ратаковски поделилась новым фото в бикини

Фото: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась новым откровенным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость запечатлела себя позирующей перед зеркалом в ванной комнате. Для съемки манекенщица надела желто-оранжевое бикини и приспустила с бедер леопардовую юбку. Также она примерила синюю бейсболку и дополнила свой образ чокером на шее.

На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж.

В ноябре Ратаковски снялась в откровенных нарядах для австралийской версии журнала Vogue и раскрыла подробности развода с мужем. По ее словам, в браке она была очень несчастна, но ей долго не хватало смелости уйти от супруга.

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      Мария Винар
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