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13:35, 8 декабря 2023Мир

Эрдоган сравнил Нетаньяху с Милошевичем

Президент Турции Эрдоган назвал премьера Израиля Нетаньяху «мясником Газы»

Фото: Pool / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «мясником Газы». По его мнению, израильский политик должен разделить судьбу бывшего югославского лидера Слободана Милошевича, а с его уходом на Ближнем Востоке наступит мир, передает ТАСС.

«Как я говорил прежде, Нетаньяху — мясник Газы. Его следует судить так же, как Милошевича в Международном уголовном суде», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган также подчеркнул, что Анкара пытается через порядка трех тысяч адвокатов инициировать процесс суда по ситуации в секторе Газа. Политик добавил, что «заслуженное наказание» должно касаться не только Нетаньяху и его окружения, но и политиков из других стран.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не признает палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией. По его словам, ХАМАС — это политическое движение, как политическая партия — это движение, которое победило на выборах.

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      Максим Габриелян
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