Эрдоган отреагировал на принуждение признать ХАМАС террористической организацией

Эрдоган заявил, что Турция не признает ХАМАС террористической организацией

Турция не признает палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией, так президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на принуждение со стороны других стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«ХАМАС называют "террористической организацией". ХАМАС — это реальность Палестины, а не террористическая организация», — заявил он.

По его словам, ХАМАС — это политическое движение, как политическая партия — это движение, которое победило на выборах. Но Анкару буквально заставляют называть его террористической организацией, посетовал Эрдоган.

Ранее Эрдоган назвал нереалистичным полное уничтожение ХАМАС. По его мнению, необходимо создание и мирное сосуществования двух независимых государств.