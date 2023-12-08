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18:31, 8 декабря 2023Бывший СССР

ЕС нескоро сможет передать Украине прибыль от замороженных российских активов

Reuters: Украина нескоро получит от ЕС прибыль от замороженных активов России

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина нескоро сможет получить от Европейского Союза (ЕС) прибыль от замороженных российских активов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников и дипломатов из Берлина, Парижа и Брюсселя.

В настоящий момент, по данным Еврокомиссии, в ЕС арестованы активы России на сумму около 28 миллиардов евро, а также 207 миллиардов евро российского Центробанка. Принять решение о введении стандартных правил обращения с этими активами должны на саммите ЕС, который пройдет 14 декабря. Для этого необходима единогласная поддержка 27 стран Евросоюза.

Планируется, что данное решение позволит передать Украине прибыль, поступающую от арестованных активов. Однако источники агентства рассказали о сомнениях относительно данного решения в трех ключевых столицах региона. Кроме того, передачу средств Украине могут сорвать разногласия по бюджету между странами объединения и венгерское вето.

Также многие страны Европейского союза не поддерживают идею о передаче Украине замороженных российских активов. По мнению некоторых экспертов, такое решение привело бы к резкому колебанию курса евро.

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      Александр Курбатов
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