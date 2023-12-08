ЕС ввел санкции против представителей ХАМАС за нападение на Израиль

ЕС ввел санкции против представителей ХАМАС за нападение на Израиль 7 октября

Европейский союз ввел санкции против двух представителей военного командования ХАМАС за нападение на Израиль 7 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

«В черный список включены Мухаммед ад-Дейф, глава боевого крыла палестинского движения ХАМАС — группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", — и его заместитель Марван Исса», — сказано в документе.

Ранее боевое крыло ХАМАС, палестинская группировка Бригады «Иззэддина аль-Кассама», сообщила, что за последние трое суток ее бойцы убили и ранили десятки израильских солдат. Уточняется, что боевики подорвали несколько тоннелей и домов, «где находились вражеские бойцы», и вступили с ними в столкновения.