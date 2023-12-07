Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:20, 7 декабря 2023Мир

Боевое крыло ХАМАС назвало количество убитых израильских солдат

Боевое крыло ХАМАС заявило о десятках убитых и раненых израильских солдат

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Боевое крыло ХАМАС, палестинская группировка Бригады «Иззэддина аль-Кассама», сообщила, что за последние трое суток ее бойцы убили и ранили десятки израильских солдат. Заявление представителя группировки Абу Убайды передает ТАСС.

«Наши моджахеды убили и ранили десятки сионистских солдат», — отметил Убайда. Также он уточнил, что боевики подорвали несколько тоннелей и домов, «где находились вражеские бойцы», и вступили с ними в столкновения.

4 декабря издание The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны страны (ЦАХАЛ) сообщило, что в общей сложности в результате эскалации палестино-израильского конфликта погибли 398 израильских солдат.

Ранее стало известно о намерении ЦАХАЛ провести в секторе Газа операцию высокой интенсивности в ближайшие недели. Сообщалось, что после этого войска, вероятно, перейдут «в режим низкой интенсивности».

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского обвинили в скорой катастрофе на Украине

      Стали известны детали российско-иранских переговоров

      Названо количество ожидающих эвакуации из Газы человек из российского списка

      Белый дом назвал срок исчерпания средств на помощь Украине

      Посольство России поддержало закон о запрете сжигания Корана в Дании

      Финляндия назвала срок принятия решения по открытию КПП на границе с Россией

      В США указали на потерю интереса к Украине

      Россиянка впервые в истории сыграет в туре международной ассоциации гольфа

      Трамп обжалует отказ судьи снять с него ряд обвинений

      В ХАМАС заявили о занижении Израилем числа потерь в секторе Газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости