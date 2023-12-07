Боевое крыло ХАМАС назвало количество убитых израильских солдат

Боевое крыло ХАМАС заявило о десятках убитых и раненых израильских солдат

Боевое крыло ХАМАС, палестинская группировка Бригады «Иззэддина аль-Кассама», сообщила, что за последние трое суток ее бойцы убили и ранили десятки израильских солдат. Заявление представителя группировки Абу Убайды передает ТАСС.

«Наши моджахеды убили и ранили десятки сионистских солдат», — отметил Убайда. Также он уточнил, что боевики подорвали несколько тоннелей и домов, «где находились вражеские бойцы», и вступили с ними в столкновения.

4 декабря издание The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны страны (ЦАХАЛ) сообщило, что в общей сложности в результате эскалации палестино-израильского конфликта погибли 398 израильских солдат.

Ранее стало известно о намерении ЦАХАЛ провести в секторе Газа операцию высокой интенсивности в ближайшие недели. Сообщалось, что после этого войска, вероятно, перейдут «в режим низкой интенсивности».