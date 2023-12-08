В Сибири обнаружена древнейшая крепость

Городище Амня в Сибири оказалось древнейшей крепостью

Международная группа ученых обнаружила древнейшее укрепленное поселение в отдаленном регионе Сибири. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

Исследователи проанализировали образцы с места раскопок городища Амня в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа, которое является крепостью каменного века. Результаты радиоуглеродного датирования показали, что возраст форта достигает 8000 лет, что делает его старейшим из известных поселений такого типа.

На сегодня известно около 10 укрепленных объектов каменного века с ямными домами, окруженными земляными стенами и деревянными частоколами, что свидетельствует о передовых архитектурных и оборонительных возможностях того времени. Это открытие бросает вызов традиционному представлению, что постоянные поселения с защитными сооружениями возникли только в фермерских обществах, тем самым опровергая мнение, что именно сельское хозяйство и животноводство были предпосылками социальной сложности.

Находка также не подтверждает предыдущие предположения, что конкуренция и конфликты отсутствовали в обществах охотников-собирателей.