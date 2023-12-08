ФРГ передала Украине военную технику

Правительство ФРГ передало Украине разведывательные дроны, снаряды и автомобили

Германия передала Украине новую партию военной техники, включая разведывательные дроны, снаряды и автомобили. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

«Финансирование инициативы по наращиванию потенциала в области безопасности составляет 5,4 миллиарда евро на 2023 год (после 2 миллиардов евро на 2022 год)», — говорится в публикации.

Отмечается, что дополнительные разрешения на принятие обязательств в последующие годы составят 10,5 миллиарда евро. Эти средства должны быть использованы в первую очередь для оказания военной помощи Украине.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отказался считать Украину союзником. По его словам, ФРГ находится на втором месте по масштабам поддержки, намного опережая других союзников.