Глава ЦИК сообщила о готовности к проведению выборов президента России

Глава ЦИК Памфилова: Центризбирком хорошо подготовился к выборам президента

Центральная избирательная комиссии (ЦИК) хорошо подготовилась к проведению выборов президента России. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, которую цитирует РИА Новости.

По ее словам, у Центризбиркома имеется много новых технических средств и «новаций разного рода».

Уровень доверия россиян к результатам проводимых в стране выборов вырос на 15 процентов, сообщила глава ЦИК. «Это тоже подтверждает, что мы с вами идем в правильном направлении», — добавила Памфилова.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. В Кремле напомнили, что Владимир Путин еще не объявил о своем намерении участвовать в выборах. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предложил подождать официальных заявлений Путина по этой теме.