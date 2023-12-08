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11:46, 8 декабря 2023Россия

Глава ЦИК сообщила о готовности к проведению выборов президента России

Глава ЦИК Памфилова: Центризбирком хорошо подготовился к выборам президента

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Центральная избирательная комиссии (ЦИК) хорошо подготовилась к проведению выборов президента России. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, которую цитирует РИА Новости.

По ее словам, у Центризбиркома имеется много новых технических средств и «новаций разного рода».

Уровень доверия россиян к результатам проводимых в стране выборов вырос на 15 процентов, сообщила глава ЦИК. «Это тоже подтверждает, что мы с вами идем в правильном направлении», — добавила Памфилова.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. В Кремле напомнили, что Владимир Путин еще не объявил о своем намерении участвовать в выборах. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предложил подождать официальных заявлений Путина по этой теме.

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      Алан Босиков
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