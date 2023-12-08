Иностранка привела в детсад Санкт-Петербурга мальчиков с ожогами

Иностранка привела в детсад Санкт-Петербурга двух мальчиков с ожогами на руках

Иностранка привела в детский сад в Кировском районе Санкт-Петербурга двух мальчиков 6 и 8 лет с ожогами на руках. Об этом стало известно «Фонтанке» в пятницу, 8 декабря.

По сведениям издания, в полицию обратилась заведующая детсада. Женщина рассказала, что воспитатель заметила раны на руках детей. Те якобы признались, что мать-иностранка держала их пальцы над газовой конфоркой.

В квартиру, где живет 30-летняя женщина с детьми, направили отряд оперативников. Мальчиков увезли в больницу.

Уроженку Таджикистана опросили и отпустили под обязательство о явке. Она приехала в Россию в 2019 году и состоит на миграционном учете. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела, выяснила «Фонтанка».

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