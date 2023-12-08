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14:35, 8 декабря 2023Наука и техника

Глобальное потепление усилит опасные для самолетов течения

Nature Climate Change: глобальное потепление усилит быстрые реактивные течения

Изображение: NASA Goddard Space Flight Center / phys.org

Ученые Чикагского университета выяснили, что по мере глобального потепления будут укоряться быстрые реактивные потоки в верхних слоях атмосферы Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Согласно специалистам, на каждый дополнительный градус Цельсия быстрые воздушные течения будут ускоряться примерно на 2 процента. Однако самые быстрые потоки будут ускоряться в 2,5 раза быстрее, чем течения со средней скоростью. Это может повлиять на усиление опасной для самолетов турбулентности в ясном небе и способствовать увеличению количества суровых погодных явлений.

Реактивные потоки обычно движутся с запада на восток по всему земному шару в верхних слоях атмосферы, примерно в 10 километрах над поверхностью. Они образуются из-за контраста между холодным плотным воздухом на полюсах и теплым легким воздухом в тропиках в сочетании с вращением Земли. По мере дальнейшего нагревания воздуха в тропиках он будет содержать гораздо больше влаги. Это усилит контраст в плотности.

Ученые заявили, что, хотя в последние десятилетия наблюдались рекордные скорости ветра струйных струй, эффект пока не является статистически значимым. Однако он может проявиться в ближайшие несколько десятилетий.

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      Александр Еникеев
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