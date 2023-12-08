Китайцы оказались в ледяной воде в Венеции из-за отказа подчиниться гондольеру

The Guardian: гондола в Венеции перевернулась из-за делавших селфи туристов

Группа туристов из Китая перевернулась во время катания на гондоле в Венеции и оказалась в ледяной воде. Инцидент попал на видео, которое публикует The Guardian.

Издание уточняет, что китайцы во время водной прогулки делали селфи на фоне достопримечательностей города и отказывались подчиняться указаниям гондольера. Известно, что мужчина пытался совершить хитрый маневр, проводя судно под мостом недалеко от площади Сан-Марко, и просил туристов прекратить фотографироваться и сесть. В итоге гондольер оказался в воде вместе с пассажирами.

Ранее в Венеции двое туристов из Франции угнали гондолу и нарвались на штраф в размере 15 тысяч евро (примерно 897,5 тысячи рублей). Молодые люди в возрасте около 20 лет отвязали припаркованную на ночь гондолу и решили прокатиться по Гранд-каналу, через час нарушителей порядка заметили сотрудники одной из гостиниц.

