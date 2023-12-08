Комитет ООН по борьбе с расизмом проигнорировал тему русофобии в докладе по ФРГ

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации проигнорировал тему русофобии в докладе по Германии, так как отдал приоритет другим вопросам. Об этом заявил член комитета Ен Сик Юен на брифинге в Женеве, передает РИА Новости.

«Этот вопрос в докладе не рассматривался, потому что есть более масштабные и важные темы, такие как преступления на расовой почве и профилирование полиции», — отметил представитель комитета.

Он также отметил, что на диалог с немецкой стороной было отведено всего шесть часов, что не позволило обсудить все аспекты по борьбе с дискриминацией в ФРГ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что русофобия в странах Прибалтики была еще до начала специальной военной операции на Украине. По словам политика, желание государства, чтобы люди, которые проживают на его территории, с уважением относились к традициям, культуре и в том числе к языку, является абсолютно законным.