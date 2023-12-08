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12:36, 8 декабря 2023Интернет и СМИ

Резидентка Comedy Club раскрыла сложность участия в популярном шоу на ТНТ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская телеведущая, резидентка Comedy Club Марина Кравец заявила, что ей непросто оценивать команды в шоу «Лига городов» на ТНТ. Сложность участия в проекте она раскрыла в интервью журналу Hello!.

Кравец призналась, что ей эмоционально тяжело комментировать выступления участников «Лиги городов». Звезда Comedy Club объяснила это тем, что иногда ей приходится говорить командам неприятные вещи.

Также телеведущая назвала один из самых частых советов, который она дает комикам. По словам Кравец, она рекомендует им психологически подготовиться к выходу на сцену и не дать волнению взять верх во время выступления. «Это, пожалуй, самое важное и сложное: суметь наилучшим образом преподнести текст номера и не растеряться, иначе весь труд насмарку», — уточнила она.

Ранее Кравец оценила современный юмор. Телеведущая заявила, что, по ее мнению, сегодня шутки должны быть мягче и тактичнее.

«Лига городов» — юмористический проект ТНТ и компании «АМиК» («Александр Масляков и компания»), в котором команды борются за приз в десять миллионов рублей. Наставниками команд в шоу стали Марина Кравец, Сергей Светлаков, Алексей Щербаков и Артем Калайджян.

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      Олег Давыдов
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