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09:58, 8 декабря 2023Россия

Медведев порассуждал о перспективах Байдена на президентских выборах

Медведев: перед Байденом маячит перспектива проиграть выборы президента в США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Перед действующим американским лидером Джо Байденом маячит перспектива проиграть предстоящие выборы президента в США. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его рассуждения приводятся в Telegram-канале.

По мнению экс-президента России, Байдену грозит импичмент. Медведев в посте указал, что его столь неутешительные прогнозы связаны с деятельностью Хантера Байдена — сына действующего президента США.

«Это новое явление в американском политическом дискурсе, созданное АО "Джо, Хантер и партнеры". Впереди у них маячит перспектива импичмента (что вряд ли) и проигрыша на выборах (что весьма вероятно). Отсюда хамский шантаж, непрерывная истерика и дикие намеки в наш адрес», — написал зампред Совбеза.

Он предположил, что Байден может потерять доверие американцев из-за требований от Конгресса денежных средств на поддержку Украины.

Ранее Медведев похвалил главу Пентагона Ллойда Остина за то, что тот назвал истинную причину помощи Киеву — развитие военно-промышленного комплекса США.

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      Анна Щербакова
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