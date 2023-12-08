Силовые структуры
Замглавы администрации Фрязино Дмитрий Медведев арестован за взятку
Суд арестовал за взятку замглавы администрации Фрязино Дмитрия Медведева
Тверской районный суд вынес решение об аресте заместителя главы администрации городского округа Фрязино Дмитрий Мелвелева, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом сообщается на сайте суда.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении работающего на момент задержания заместителем главы администрации городского округа Фрязино Московской области Медведева Дмитрия Александровича», — сказано в сообщении.
Отмечается, что его обвиняют в получение взятки в особо крупном размере. Он будет находится под стражей до 6 февраля 2024 года.
Ранее в Сочи суд приговорил местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за попытку стать посредником во взяточничестве.