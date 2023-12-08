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21:21, 8 декабря 2023Силовые структуры

Замглавы администрации Фрязино Дмитрий Медведев арестован за взятку

Суд арестовал за взятку замглавы администрации Фрязино Дмитрия Медведева

Фото: Pixabay

Тверской районный суд вынес решение об аресте заместителя главы администрации городского округа Фрязино Дмитрий Мелвелева, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом сообщается на сайте суда.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении работающего на момент задержания заместителем главы администрации городского округа Фрязино Московской области Медведева Дмитрия Александровича», — сказано в сообщении.

Отмечается, что его обвиняют в получение взятки в особо крупном размере. Он будет находится под стражей до 6 февраля 2024 года.

Ранее в Сочи суд приговорил местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за попытку стать посредником во взяточничестве.

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      Марина Совина
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