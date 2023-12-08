Медсестра хосписа рассказал об удивившем ее случае на работе

Медсестра хосписа по имени Джули рассказала о случае на работе, который ее очень удивил. Подробности она раскрыла в ролике, опубликованном в TikTok.

Джули рассказала, что однажды у нее была пациентка, у которой были все признаки скорого ухода их жизни. «Однажды ночью она выглядела так, будто ее не станет буквально в течение нескольких часов — у нее изменился цвет кожи, ее губы были синие, кожа тоже посинела — это абсолютно нормально, когда человек уходит из жизни», — отметила специалистка.

Медсестра также подчеркнула, что у ее пациентки было нарушено дыхание, что является самым последним признаком того, что человека не станет в ближайшее время. «Моя смена закончилась и я попросила ее детей сообщить мне, когда это произойдет», — вспомнила она. Однако на следующее утро новостей от родственников не было.

«Я позвонила сыну этой женщины, и он счастливо заявил мне, что его мать проснулась этим утром и сейчас ест блины на кухне», — сказала Джули. Специалистка призналась, что она была удивлена услышанному, так как с точки зрения медицины это было невозможно. «И я слышала на заднем фоне, что они смеялись. Я сказала, что хочу прийти к ним, потому что вся эта история не укладывалась у меня в голове», — отметила она.

В итоге, по словам медсестры, ее пациентка в действительности была бодра, выглядела хорошо, ела, пила и ходила. «Для меня это было настоящим чудом. Еще ночью не было не единого шанса, что она будет жить», — призналась она. Медсестра добавила, что после этого женщина прожила еще три месяца, а ее самочувствие все это время было хорошим.

Ранее Джули раскрыла два главных совета, которые получила от пациентов старше 100 лет. Она рассказала, что пожилые люди рекомендовали ей не тратить всю жизнь на работу и не думать о мнениях окружающих. Специалистка также обратила внимание на то, что каждый пациент преклонного возраста был счастлив и морально готов к уходу из жизни.