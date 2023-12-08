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21:00, 8 декабря 2023Бывший СССР

На Украине понадеялись на скорое начало переговоров по вступлению в ЕС

Шмыгаль: Украина надеется на скорое начало переговоров по вступлению в ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина надеется на скорое начало переговоров по вступлению в Евросоюз (ЕС). Об этом в Telegram-канале заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Ранее Верховная Рада Украины приняла два антикоррупционных закона — о расширении штата Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а также о проверке имущества кандидатов на публичные должности. Кроме того, был принят закон о правах национальных меньшинств в отдельных сферах. Все эти документы крайне важны для страны, так как являются одним из обязательств для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

«В прошлом месяце Еврокомиссия... рекомендовала начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС. Одновременно в Евросоюзе определили четыре дополнительных шага, важных для эффективного движения вперед. И уже сегодня парламент поддержал три евроинтеграционные инициативы», — написал он.

Шмыгаль напомнил, что ранее правительство выполнило и четвертую рекомендацию — приняло закон о лоббировании. «Рассчитываем, что уже на следующей неделе Европейский совет примет финальное решение о начале официальных переговоров о членстве Украины в Европейском союзе», — добавил премьер.

8 декабря ЕС предложил Украине гарантии безопасности, включающие в себя военное сотрудничество и борьбу с дезинформацией.

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      Алевтина Запольская
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