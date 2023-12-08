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13:26, 8 декабря 2023Бывший СССР

На Украине запретили свободный въезд в пограничную зону

Кабмин Украины запретил свободный въезд и пребывание в пограничной зоне

Фото: Dominika Zarzycka / Globallookpress.com

Кабинет министров Украины запретил свободный въезд и пребывание лиц в пограничной зоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он уточнил, что в постановлении «О пограничном режиме» были внесены изменения, предусматривающие, в частности, установление в погранзоне специального режима и запрет свободного въезда, пребывания, проживания, передвижения лиц и производства работ, которые не связаны с обороной или охраной госграницы.

Кроме того, кабмином также был определен порядок выдачи разрешений на въезд, пребывание, проживание и производство работ в приграничной полосе.

Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщал, что ежедневно украинские пограничники задерживают на кордоне по 20-25 человек, уклоняющихся от службы в Вооруженных силах республики. При этом он отметил, что часть из них пытаются перебегать границу.

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      Алевтина Запольская
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