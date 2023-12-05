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18:49, 5 декабря 2023Бывший СССР

На Украине раскрыли число задержаний среди уклонистов на границе

Госпогранслужба Украины: ежедневно на границе задерживают по 20-25 уклонистов
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Ежедневно украинские пограничники задерживают на границе по 20-25 человек, которые уклоняются от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Такое число раскрыл представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает РБК.

По его словам, часть граждан Украины пытается выехать из страны незаконно с помощью поддельных документов или предлагая взятки пограничникам, другие пробуют перебегать границу. При этом Демченко обратил внимание, что уклонистов по сравнению с прошлым годом стало меньше.

«Этот год показывает тенденцию к уменьшению, потому что в 2022 году таких случаев было больше, особенно в первые месяцы, когда было введено военное положение», — пояснил он.

В первые месяцы специальной военной операции на границе могли задерживать несколько групп из 80-90 нарушителей.

Ранее в декабре председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко рассказал, что вузы и торговые центры помогают украинским уклонистам уйти от мобилизации. Кроме того, он назвал легальной коррупцией случаи, когда вузы проводят наборы и доборы «на бог знает какие факультеты».

Ранее Госпогранслужба Украины отметила, что уклонисты, бегущие от мобилизации, а также организаторы, помогающие незаконно перейти границу, стали лучше шифроваться.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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