На Украине раскрыли число задержаний среди уклонистов на границе

Госпогранслужба Украины: ежедневно на границе задерживают по 20-25 уклонистов

Ежедневно украинские пограничники задерживают на границе по 20-25 человек, которые уклоняются от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Такое число раскрыл представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает РБК.

По его словам, часть граждан Украины пытается выехать из страны незаконно с помощью поддельных документов или предлагая взятки пограничникам, другие пробуют перебегать границу. При этом Демченко обратил внимание, что уклонистов по сравнению с прошлым годом стало меньше.

«Этот год показывает тенденцию к уменьшению, потому что в 2022 году таких случаев было больше, особенно в первые месяцы, когда было введено военное положение», — пояснил он.

В первые месяцы специальной военной операции на границе могли задерживать несколько групп из 80-90 нарушителей.

Ранее в декабре председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко рассказал, что вузы и торговые центры помогают украинским уклонистам уйти от мобилизации. Кроме того, он назвал легальной коррупцией случаи, когда вузы проводят наборы и доборы «на бог знает какие факультеты».

Ранее Госпогранслужба Украины отметила, что уклонисты, бегущие от мобилизации, а также организаторы, помогающие незаконно перейти границу, стали лучше шифроваться.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.