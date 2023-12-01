На Украине рассказали о лазейке для уклонистов от мобилизации

Совет резервистов: вузы и торговые центры помогают украинским уклонистам

Вузы и торговые центры помогают украинским уклонистам уйти от мобилизации. Об этом заявил председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко, передает Klymenko Time.

Он назвал легальной коррупцией случаи, когда вузы проводят наборы и доборы «на бог знает какие факультеты». «Сотрудники территориальных центров комплектования (украинский аналог военкоматов — прим.«Ленты.ру») приходят в торговые центры, а там на должность грузчика (для которой предусмотрена бронь) по 4-5 человек на четверть ставки», — сказал общественник.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал провал мобилизации военнообязанных на Украине. Причиной этого он назвал увольнение президентом республики Владимиром Зеленским всех областных военкомов.