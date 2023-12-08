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16:37, 8 декабря 2023Наука и техника

На вооружение ЦВО поступили радиостанции стратегического управления

Минобороны: на вооружение ЦВО поступили радиостанции стратегического управления

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На вооружение Центрального военного округа (ЦВО) поступили новейшие радиостанции стратегического управления. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает «Российская газета».

Войска получили шесть комплектов радиорелейных станций Р-416ГМ и Р-416ГМ2, предназначенных для создания полевой опорной транспортной сети. Также военные получили более десяти цифровых радиорелейных станций Р-419Л1М и Р-419Л.

В октябре «Известия» со ссылкой на источники в российском военном ведомстве сообщили, что новые комплексы радиоэлектронной борьбы РБ-109А «Былина» начнут поступать в Вооруженные силы России в 2025 году.

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      Иван Потапов
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