Нашествие саранчи на туристический город назвали библейским предупреждением

The Mirror: нашествие саранчи на город в Мексике назвали предупреждением

Жители мексиканской Мериды испугались нашествия саранчи и назвали его библейским предупреждением. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что небо популярного туристического города заполонили миллионы насекомых, напугав горожан. Многие из них посчитали происходящее предзнаменованием стихийного бедствия, которое надвигается на Мериду. «Это конец света. Покайтесь», — заявил один из местных.

После появления в городе саранчи власти начали борьбу с ней. Предполагается, что насекомые покинут Мериду уже через два дня.

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