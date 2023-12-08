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16:29, 8 декабря 2023Путешествия

Нашествие саранчи на туристический город назвали библейским предупреждением

The Mirror: нашествие саранчи на город в Мексике назвали предупреждением

Фото: Victor Ruiz / Reuters

Жители мексиканской Мериды испугались нашествия саранчи и назвали его библейским предупреждением. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что небо популярного туристического города заполонили миллионы насекомых, напугав горожан. Многие из них посчитали происходящее предзнаменованием стихийного бедствия, которое надвигается на Мериду. «Это конец света. Покайтесь», — заявил один из местных.

После появления в городе саранчи власти начали борьбу с ней. Предполагается, что насекомые покинут Мериду уже через два дня.

Ранее российский тревел-блогер Алексей Кутовой поехал во Вьетнам и перечислил несколько особенностей этой страны, к которым ему было тяжело привыкнуть. Путешественник рассказал, что в этой азиатской стране много огромных крыс и тараканов.

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      Зарина Дзагоева
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