Названы нежелательные места для размещения роутера

«БелНовости»: роутер нельзя размещать на полу и в закрытых шкафах

Wi-Fi роутер нельзя размещать на полу и в закрытых шкафах. Нежелательные места для устройства назвали специалисты издания «БелНовости».

Эксперты отмечают, что от расположения роутера зависит уровень сигнала. Идеальным местом для маршрутизатора станет высокая точка в коридоре, например, поверхность шкафа в помещении, где чаще всего пользуются интернетом. Если же положить роутер на пол, с сигналом могут возникнуть проблемы. То же самое произойдет, если установить устройство внутри закрытых шкафов, в нише, между массивными предметами интерьера или между стеной и мебелью.

Кроме того, не рекомендуется размещать роутер возле микроволновой печи, стационарного компьютера и телевизора. Маршрутизатор должен находиться минимум в метре от этих приборов, иначе его работа станет нестабильной. Металлические и керамические предметы также способны поглотить Wi-Fi сигнал.

Ранее заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Михаил Костин назвал опасные места для размещения роутера. Он отметил, что постоянное воздействие этого устройства с достаточно близкого расстояния может иметь неблагоприятные последствия для здоровья человека.