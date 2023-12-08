Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:23, 8 декабря 2023Среда обитания

Названы нежелательные места для размещения роутера

«БелНовости»: роутер нельзя размещать на полу и в закрытых шкафах

Фото: Fabian Sommer / dpa / Globallookpress.com

Wi-Fi роутер нельзя размещать на полу и в закрытых шкафах. Нежелательные места для устройства назвали специалисты издания «БелНовости».

Эксперты отмечают, что от расположения роутера зависит уровень сигнала. Идеальным местом для маршрутизатора станет высокая точка в коридоре, например, поверхность шкафа в помещении, где чаще всего пользуются интернетом. Если же положить роутер на пол, с сигналом могут возникнуть проблемы. То же самое произойдет, если установить устройство внутри закрытых шкафов, в нише, между массивными предметами интерьера или между стеной и мебелью.

Кроме того, не рекомендуется размещать роутер возле микроволновой печи, стационарного компьютера и телевизора. Маршрутизатор должен находиться минимум в метре от этих приборов, иначе его работа станет нестабильной. Металлические и керамические предметы также способны поглотить Wi-Fi сигнал.

Ранее заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Михаил Костин назвал опасные места для размещения роутера. Он отметил, что постоянное воздействие этого устройства с достаточно близкого расстояния может иметь неблагоприятные последствия для здоровья человека.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      В России произошли два похожих аварийных случая с двигателями самолетов. Что стало причиной экстренной посадки?

      Примкнувшего к ВСУ актера из «Возвращения Мухтара» убили

      Нефтегазовые доходы России рухнули

      Названа часто игнорируемая болезнь-провокатор рака

      Медведев назвал три особенности шантажа Конгресса США администрацией Байдена

      Тайвань обвинил Китай в подготовке мирного захвата острова через выборы

      В России стало меньше аптек

      Россиянин вонзил нож в глаз любовника жены

      Назван лучший контент 2023 года в России

      Названы нежелательные места для размещения роутера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости