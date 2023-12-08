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12:14, 8 декабря 2023Силовые структуры

Неизвестные украли более 48 миллионов рублей из машины россиянки и скрылись

В Химках неизвестные украли с заднего сидения машины 48 млн рублей и скрылись

Фото: Денис Бочаров / Globallookpress.com

В подмосковных Химках неизвестные украли с заднего сидения Mercedes GLS более 48 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел днем 7 декабря около отделения банка. В настоящее время грабителей ищут. Следователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

Мужчина вышел из здания банка с пакетом с деньгами, положил его на заднее сидение и сел на водительское кресло. В этот момент к задней двери подбежал неизвестный, схватил пакет и убежал. После этого злоумышленник запрыгнул в автомобиль, который ждал его на дороге, и уехал в неизвестном направлении.

По информации РЕН ТВ, женщина приехала в банк вместе со своим водителем и после снятия наличных передала сумку с деньгами ему. Когда он относил их в машину, произошло ограбление.

Ранее в Петербурге неизвестные похитили бизнесмена и пытали его, требуя полмиллиарда рублей.

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