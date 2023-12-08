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15:56, 8 декабря 2023Ценности

Ольга Серябкина показала лицо без макияжа

Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя исполнительница запечатлела себя до работы визажиста. Так, она продемонстрировала лицо без макияжа, позируя в просторном белом джемпере с V-образным вырезом и с распущенными влажными волосами.

При этом знаменитость рассказала подписчикам, что у нее вышел новый трек под названием «Начнем все сначала».

В ноябре Ольга Серябкина решила распродать дорогостоящую брендовую одежду. Так, исполнительница предложила к покупке девять предметов, за которые намеревалась получить 151 тысячу рублей.

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      Карина Черных
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