Ольга Серябкина решила распродать свою брендовую одежду за 151 тысячу рублей

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина решила распродать дорогостоящую брендовую одежду. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

Так, исполнительница предлагает к покупке девять предметов, за которые в общем намерена получить 151 тысячу рублей. Среди них, к примеру, ботфорты за 40 тысяч рублей, а также туфли стоимостью 21,5 тысячи рублей.

При этом Серябкина выставила на продажу и более дешевые изделия. Таким лотом, по информации издания, оказались джинсовые шорты артистки за 5,5 тысячи рублей.

Отмечается, что знаменитость зарегистрировалась на ресейл-платформе несколько недель назад и успела продать два товара на 15 тысяч рублей.

Ранее в ноябре Юлианна Караулова решила заработать миллион рублей на продаже своих старых вещей. Среди них на онлайн-платформе выставлены предметы гардероба марок Gucci, Loewe, Moschino, Burberry, Ray Ban и другие.