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19:02, 8 декабря 2023Путешествия

Пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в Минеральных Водах

«112»: пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в Минеральных Водах
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Российский пассажирский самолет, выполняющий рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, приготовился к аварийной посадке в аэропорту вылета. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, причиной нештатной ситуации стала разгерметизация кабины пилотов. Известно, что на борту лайнера находятся 111 человек.

Telegram-канал SHOT пишет, что экипаж принял решение развернуться над морем и вернуться в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика давления. Позже появилась информация, что борт успешно приземлился в Минеральных Водах.

Ранее сообщалось, что пылающий двигатель самолета российской авиакомпании S7 Airlines, экстренно севшего в Новосибирске, попал на видео. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским воздушным судном, летевшим из Новосибирска в Москву, в пятницу, 8 декабря.

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      Алина Черненко
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