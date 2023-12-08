Популярная телезвезда появилась на публике в обнажающем тело платье

Популярная британская модель и телезвезда Арабелла Чи появилась на публике в обнажающем тело наряде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что 32-летняя звезда реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) посетила вечеринку по случаю презентации фильма Dear Darling. Для мероприятия она выбрала черное мини-платье с прозрачной верхней частью, которое обнажало ее тело. При этом через ткань был виден бюстгальтер знаменитости.

Кроме того, манекенщица надела пиджак, подвернув на нем рукава до локтей, и сапоги до колен, а также добавила к образу миниатюрную сумку.

Ранее в декабре российская блогерша и певица Виолетта Чиковани в откровенной одежде появилась на премии «Звезды хайпа». Девушка посетила мероприятие в облегающем макси-платье черного цвета с длинными рукавами и капюшоном. При этом сзади ее наряд оказался оформлен несколькими вырезами, один из которых обнажал ягодицы надевшей стринги девушки.